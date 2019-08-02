柯P組黨》蔡其昌：兩岸政策要交代清楚

2019-08-02 12:13

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長柯文哲將籌組政黨，立法院院長蔡其昌對此表示尊重，但蔡其昌認為柯文哲未來應就其兩岸政策交代清楚，要跟台灣社會交代，他成立的這個政黨能否抵擋中國的威脅。

蔡其昌說，「柯市長組黨我們都尊重，這是他的權利，但是我覺得現階段台灣面臨很大威脅，我們從香港看到一國兩制實施的結果讓香港人痛不欲生，所以台灣人要引以為戒，國家的存在、中華民國的存在、台灣的自由民主，我相信沒有任何可以取代，所以年底的選戰很關鍵，怎樣可以確保中華民國的主權存在，確保台灣人民可以繼續享有自由的生活方式，是選舉非常重要的主軸。」

蔡其昌表示，任何人成立政黨，只要違悖上述主軸，都不是我們樂見及我們要壯大台灣堅守自由民主力量的脈絡，柯市長未來要就其兩岸政策交代清楚，面對對岸一國兩制、對台灣主權的侵犯、想要併吞台灣的野心，柯市長未來他的黨要交代清楚。

蔡其昌指出，柯文哲昨天組黨過程，未見其對這方面有更多的論述，柯市長要跟台灣社會交代，他成立這個黨面對中國的威脅能否抵擋，「我相信這是人民迫切想要知道的。」所以，年底的選舉或年底政黨在立法院席次的爭奪，「我相信要以誰能保衛台灣、捍衛中華民國主權、能夠抵擋對岸的文攻武嚇」，這是人民投票選擇非常重要的一個依據。

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