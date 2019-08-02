柯P組黨》大酸「比韓國瑜還忙」 藍營嗆柯到議會報告

2019-08-02 11:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨日在台北市政府大樓召開記者會，宣布籌組台灣民眾黨，挨批公器私用。國民黨台北市議會黨團今早在黨團辦公室召開記者會，批評柯文哲消費蔣渭水、佔蔣渭水的便宜，更大酸柯文哲身兼市長、黨主席與總統候選人，比柯自己所批評高雄市長韓國瑜還要忙碌，且利用市政資源為個人籌畫操作政治，根本是公器私用、公帑私用，將在議會開議後提案要求柯文哲到議會報告，如何兼顧市政與黨務的工作。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，每天都有安排市長媒體聯訪的時間，非外界認為的組黨記者會，是針對時事做出回應，劉也回嗆，「政治口水不值得一一回應」，他強調這是一般訪問，本來就是會視會議狀況與媒體人數決定訪問地點，絕無公器私用、濫用市府資源，違反相關規定的疑慮，而議員要提案，市府也會尊重議會決定。

國民黨團書記長應曉薇拿出事先製作的蔣渭水成立台灣民眾黨的黨旗手板，指出台灣民眾黨與國民黨關係密不可分，兩黨黨旗都有青天、白日、滿地紅，也同樣信仰三民主義，她質疑柯文哲的台灣民眾黨跟蔣渭水的台灣民眾黨一樣嗎？她要柯文哲跟黨團做解釋。

出席記者會的北市議員吳世正痛批柯毫無民主法治觀念，市府辦公室明訂不能作為政黨使用，柯卻可以用，甚至市府職缺不少人掛機要人員進入市府，用市府薪水從事柯個人造勢活動，柯文哲完全是佔便宜的心態。

吳世正說，台灣民眾黨是蔣渭水創立，不是柯文哲創的，大酸柯怎麼好意思佔別人便宜。北市議員秦慧珠也說，依法規定有類似黨名就不可以再取，雖然台灣民眾黨已經不存在，但請內政部審慎評估該政黨名稱是否適宜，以免混淆，且柯此舉對蔣渭水親人、後代不敬。

秦慧珠嚴詞批評，柯文哲在議會休會期間突然出手成立政黨，未跟各黨團說一聲，不尊重議會，也不尊重府會關係，因此下次開議後，她提案要求柯文哲報告，成立台灣民眾黨如何兼顧黨務和政務工作？「這樣對不起全體台北市民。」

秦慧珠酸說，柯文哲週一到週五當市長、週六週日競選總統，8月6日將成立創黨大會，大家非常擔憂，將來柯文哲週一到週五當市長兼任黨主席，週六週日兼任黨主席和總統候選人，比起他所批評的高雄市長韓國瑜，更多身份、更忙碌，如何讓人信賴？

王鴻薇也表示，柯文哲創紀錄，是第一位台北市長兼任黨主席，作為黨的創辦人，也很有可能成為總統候選人，「把自己當成美國超人加上鋼鐵人」，還要全面輔選不分區立委搶攻國會席次，「柯P好忙」，將要求柯把市政做好，「一人身兼數職，他到底一天有幾個小時？」

王鴻薇提出警告，柯確實利用台北市政府在做自己組黨的事情，鄭重警告柯P不要把市府當成黨部運作，也不要當成未來競選總部運作，不可再利用市政資源。

北市議員汪志冰也說，柯利用北市府的人事時地物作政黨籌備工作，拿著市民納稅錢的機要心腹還時常上節目幫柯P辯護，公器被濫用。秦慧珠說，尤其很多市府人員拿著市府薪水，假日幫柯選總統，這些柯P的心腹官員更糟糕，領台北薪水卻做黨務工作，市民何其不幸。

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