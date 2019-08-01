「講台語像抽菸」台大合作社傳歧視 8學生社團共同譴責

2019-08-01 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學8個學生社團組織昨（31）日發表共同聲明，譴責台大員生合作社30日召開的理事會涉歧視台語，甚至將「講台語」比喻成「抽菸」，質疑理事會違反《國家語言發展法》中的語言平權，要求出面道歉。

據台大台語文社聲明貼文，台大員生合作社30日召開理事會，期間理事孫博萮使用台語發言遭到主席施秀惠制止。聲明指出，施主席「手指著孫理事說出『你沒有資格發言』、『請你閉嘴』等言論」，並稱係以6月14日決議「日後理事會會議以國語作為交流語言」為依據。

聲明指出，當初提案「使用國語」的理事官俊榮，甚至將台語比喻成「抽菸」，稱「你有抽菸的自由，但不能侵害到別人的自由，因此會有菸害防制法、禁菸區」，早已違反我國《國家語言發展法》中的語言平權精神。

對此，台大台語文社、台大大新社、台大意識報、台大學生會文化部語言平權小組、台大研究生協會、台大文學院學生會、台大歷史系學生會學術部、台大濁水溪社等8個學生社團組織，共同發表聯合聲明，要求台大員生合作社理監事會即刻廢除6月14日決議，會議主席施秀惠及理事官俊榮應為不當言行道歉。

這些台大學生更呼籲校方對此事件做出回應，發揮台大的社會責任，要求台大校級單位與關係組織實際落實《國家語言發展法》的精神。

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