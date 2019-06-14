「反送中、護人權！」 台大傅鐘廣場千人挺香港

2019-06-14 20:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕「台灣挺香港、堅決反送中」，台灣大學的香港學生、台大學生會及台大意識報等單位今晚舉辦「台大撐香港─台大人反送中之夜」，聚集上千人擠爆台大傅鐘廣場，共同關注香港遭中國威權入侵的局勢，台大學務長沈瓊桃也現身，展現校方支持反送中立場。

香港修「逃犯條例」，讓中國可任意移送人民審判，衍伸侵害人權、司法及自由等爭議，香港百萬人上街卻遭港府鎮壓，警民流血衝突、多人遭逮捕，也讓台灣目睹「香港50年不變」、「一國兩制」的幻滅，近期在島內多方串聯，替港發聲、支撐民主，台大學生也在今晚舉辦晚會「撐香港」！

台大學生會長吳奕柔說，逃犯條例可引渡任何到香港領土的人，舉辦挺香港晚會是要告訴校方，台大生不只會讀書，還關心時事，並疾呼香港政府停止暴力，也盼台灣候選人莫無知，應表態反對「送中條例」，也要台灣學生回家，多多宣傳反送中立場，以保護民主自由。

太陽花學運領袖林飛帆說，香港局勢險峻，台灣關注香港，是基於自由與未來，並認為「一國兩制」不存在，九二共識該淘汰，即使最危險、最悲觀時刻，香港人也沒放棄，希望台灣與香港共同奮戰，一起告訴北京，歷史關鍵時刻，不要再犯六四錯誤。

台大學務長沈瓊桃今晚也到場聲援，看到學生挺身支持香港，回憶自己30年前也曾參加野百合學運，曾做在中正紀念堂抗議，雖行政職教師應保持中立，但盼以自己在這裡的行動，證明校方支持同學愛國愛人，關心國家社會、愛護香港同學、關心國際事務、憂心台灣前途等。

台大學代會議長凃峻清說，當中國擴張威權，無法坐視不管，要向北京政府說，台灣人、香港人都相信自由民主，不要管制、不要壓迫，希望全世界每個人，都能有尊嚴的活著，一起站出來支持台灣與香港的民主。

台大歷史系港生鄭浩則說，如今說不定是香港命運的轉折，近日放下學業到處演講、靜坐，昨天更進入總統府向秘書長陳菊表達訴求，但煙霧彈、警棍、流血與尖叫聲，不斷在腦海打轉，一旦香港沒有民主，香港法治也不存在，恐將文明倒退，批中國一國兩制是謊言，相信這場是長期抗戰，呼籲世界支持香港，抗爭才剛開始。

台大歷史系老師羅士傑也說，為了孩子未來，必須挺身而出，國家與人民權利不對等，台灣民主仍成長中，認為台大生今晚聚集，是為了自由與尊嚴，即使面對國家暴力時時刻刻發生，但仍呼籲眾人當「傻子」，為了10年後仍有民主與自由，出來做對的事情。

台大傅鐘現場今晚齊聚超過1000多人靜坐，眾人拿出布條、身上綁絲帶，一起譴責暴力鎮壓、支持公民抗議，高呼：台灣挺香港、堅決反送中，更用粵語和在台港生一起呼喊「反送中、護人權」等，展現力挺香港的情誼。

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