李存修赴中兼獨董未報備 停權3年

2019-06-20

台大教授違法兼職 立委認需大刀開鍘 李提前申退獲准

〔記者吳柏軒、林曉雲、呂伊萱／台北報導〕台灣大學財金系教授李存修在中國違法兼職獨立董事，遭台大懲處停權三年，但立委黃國昌認為，教授違法兼職乃至貪污等沉痾須大刀開鍘，也要陸委會修法補漏中共控制企業的認定。李存修則已提前申請退休獲准，教職僅到這學期止。

退休後若赴中任教 需停領月退或改一次領

教育部人事處長陳焜元表示，依公立學校教職員退休資遣撫卹條例第廿五條，除了有被判刑、被移送監察院查處、解聘停聘等情況，否則無法拒絕公校教師申請退休，台大目前是將李存修停權，因此教育部已依法准其退休；至於是一次退或月退？因涉個人隱私，不便說明。不過，陳焜元也表示，如果李存修在退休後，又赴中國任教或任職，就須受兩岸人民關係條例規範，停領月退休金或改為一次領退休金。

李存修是重量級學者，任國內多家金控獨董，卻被踢爆至少二○一一年起就在中國「上投摩根基金管理公司」擔任獨董，黃國昌質疑，上投摩根屬中共控制，是兩岸人民關係條例中「黨政軍」禁止條款之列，且據教育部查，李存修並未通報申請，亦違反兼職觸犯教育人員任用條例及台大內規。

黃國昌批台大 未交代李的兼職金額

台大校方表示，經四月十二日召開教評會審議，李存修未向學校申請報備，因此依台大組織規程第四十七條第三項第五款懲處，李未來三年不得提出兼職申請，李日前已辭去中國獨董，學校的相關處理結果也已通報教育部。黃國昌批台大仍未交代李的獨董兼職金額，也沒追討過往兼職回饋金等。截稿前，李存修本人未做回應。

陸委會則說明，根據兩岸條例第卅三條第二項規定，台灣人民不得擔任陸委會公告禁止的中國大陸黨政軍組織的職務或擔任其成員。上投摩根基金管理有限公司的中方國有資本持股合計雖超過五十％，但沒有單一的陸方國有資本控股股東，因此是否屬於禁止之列，實務上尚無審認標準。

落實規範目的 陸委會研擬修正草案

陸委會強調，為落實規範目的及法律明確性原則的要求，正在研擬修正草案，也已將相關疑義納入此次研修範圍，近期將儘速完成會商各機關作業，並立刻辦理法規作業程序。

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