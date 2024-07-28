明年總預算將拍板 公教退撫基金撥補100億起跳

行政院長卓榮泰預計明（29）日聽取明年中央政府總預算案報告案，據了解，歲出規模可望逼近3兆元，歲入可能超過2.8兆元，雙創新高。（資料照）

2024/07/28 07:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰預計明（29）日聽取明年中央政府總預算案報告案，據了解，歲出規模可望逼近3兆元，歲入可能超過2.8兆元，雙創新高。對於公教人員退撫基金明年撥補可望比今年100億元還多，惟金額尚待最後拍板。

去年公教退撫新制施行後，與舊有退撫基金脫鉤，由於舊制繳的人變少，領的人變多，前年修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，明定由政府分年編列預算撥補，不過，今年僅編列100億元撥補。全教總與公務人員協會日前召開記者會，要求行政院按銓敘部匡列金額，否則不排除9月28日上街頭。

請繼續往下閱讀...

銓敘部根據退撫基金第8次精算結果，以「10年」、「15年」及「20年」補足退撫基金方式，公務人員與教育人員退補基金分別應撥補為194億元與123億元、145億元與90億元、120億元與74億元。

據了解，銓敘部向行政院提出明年度的撥補預算，是以今年未足額144億元加上分10年撥補的194億元，總共338億元；教育人員則是今年未足額的73億元，加上分10年撥補的123億元，總共196億元。官員表示，最終核定撥補金額多少，還是要看政府財政狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法