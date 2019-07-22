陳文成事件紀念廣場缺工程款 台大學生組織勸募1200萬

2019-07-22 21:43

〔記者林曉雲／台北報導〕2015年台灣大學校務會議通過「陳文成事件紀念廣場命名案」，並展開後續的廣場設計與規劃，目前工程細部設計即將完工，台大一年校務基金約200多億元，近4成來自政府補助經費，但台大學生組織今晚發布聯合聲明，強調為了工程經費，學生組織展開聯合勸募，目標是1200萬元，敬邀社會大眾一同為「陳文成事件紀念廣場」的工程款捐款。

台大學生組織與陳文成博士紀念基金會一同展開此次募款，期望在今年8月底前能籌足1200萬元的經費，2019年便可以發包動工，工程期估計為180天，在2020年7月2日紀念日前，可以完工使用。

聲明也表示，現任台大學生會長吳奕柔、下屆學生會長凃峻清、現任研協會長許瑞福及下屆研協會長王昱鈞將於7月底與台大校長管中閔商討，由台大校務會議通過的陳文成紀念廣場，台大校方須一同擔負的募款責任額度分配，以維護民主發展與落實校園內的轉型正義。

聲明指出，1981年7月2日上午，3名警總人員帶著傳票至家中帶走陳文成博士，隔日清晨陳文成陳屍於台大研究生圖書館外，政府官方以「畏罪自殺」宣布其死因，至今陳文成離去的真相未明。陳文成博士死後，當時的警總仍散播不實消息，包含「早就送陳文成回家」、「指使假證人說陳文成流連不歸」，警備總司令汪敬煦在回憶錄說「陳文成是情殺」，但在卡內基美隆大學校長塞爾特和法醫魏契來台驗屍，指出「陳文成死於他殺」並舉辦聽證會後，終於讓國際社會看到當時國民黨政府的殘暴行為，也讓台灣人民爭取民主的堅毅躍上國際版面。

台大學生會長吳奕柔表示，讓歷史不被遺忘，是轉型正義實踐的第一步。台大校園內外對陳文成事件的持續反省，歷經台灣大學2任校長，在連續幾屆的學生會長、研究生協會長以及學生的努力和教授們的支持下，2015年台灣大學校務會議才終於通過「陳文成事件紀念廣場命名案」。

聲明聯合連署包括台大學生會、台大學生代表大會、台大研究生協會、台大律系學會、台大文學院學生會、台大社科院學會、台大歷史系學會、台大社會系學會、台大哲學系學會、台大政治系學會、台大濁水溪社、台大意識報、台大台灣語文研究社、台大女性研究社、台大浪達社等等。

「陳文成事件紀念廣場」工程經費捐款帳戶：台灣銀行（004） 和平分行（1089）108-004-02903-8 帳戶名稱：財團法人陳文成博士紀念基金會。

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