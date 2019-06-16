傳承台語文 幼穎創刊號問市

2019-06-16 21:46

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕已故作家顧德莎抗癌餘生致力推動台語文學，並期盼向下扎根，在一群熱愛台語文的好友催生下，「幼穎兒童台語文學」創刊號，今天在嘉市文財殿會議中心舉辦發表會，來自各地愛好台語文學的同好、青年學子齊聚一堂，期盼台語文學的幼苗在各界澆灌下，開枝散葉。

幼穎總編輯韓滿說，這本書是嘉義第一本，也應該是全國第一本，專為兒童設計的台語文學刊物與發表園地，創刊號出刊要感謝顧德莎號召喜愛台語文的老師參與編輯群團隊，文財殿管理委員會支持贊助發行，幼穎呈現台語文的精練與奧妙，是一本想認識、學習台語文最佳入門刊物。

嘉巿文化局副局長林金龍說，文化的活力在民間，尤其台語是台灣的母語，不應漸漸被忘記，語言是很重要的文化載體，只有透過文字的傳遞，才能讓和台語有關的文化傳承下來，巿府未來會編列預算協助推動台語文學。

幼穎徵文對象為全國國中以下學生，以半年刊發行，每年5月底、12月底各一期；創刊號主題為「四季」，投稿詩與散文共230件，125件精選刊出，專欄包括答喙鼓、小辭典、台語笑詼、囡仔歌、在地的故事等單元。

刊物除贈予投稿入選學生及指導老師外，其餘由文財殿義賣，每本100元，所得支持刊物編印，延續茁壯台語文學幼苗，文財殿電話：05-2766028。

創刊號封底設計，選用幼穎推手顧德莎生前寫下的台語詩：「像春天掖一把種子，望日頭燒烙，月光溫柔，雨水露水攏來疼惜，招一群人，挽草、疏枝，用對土地的疼痛，做伙流汗水，用智慧，晟養幼穎大欉，有的開花，有的結果，將手禠開做樹蔭，用母語講島嶼的傳說，用母語寫台灣的故事。」以此懷念顧的離世。

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