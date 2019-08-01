國安私菸案》銷量比入境旅客還多 董氏怒：取消免稅菸

2019-08-01 18:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕國安局人員趁出訪時機夾帶上萬條免稅菸引發社會譁然，一向反菸的董氏基金會今天召開記者會呼籲，這顯示政府長期袒護、縱容菸草公司與免稅店，漠視菸害防制，應立刻修訂「菸酒稅法」，取消免稅菸品，且修法前要強力落實「一本護照只能鎖定購買一條菸」的規定。

董氏基金會指出，台灣每年免稅菸品多達1500多萬條、超過1.5億包、價值180億元，就從機場大門大方攜入或走私夾帶。

目前法律規定，入境旅客可合法攜帶一條免稅菸，但台灣機場免稅菸品銷售量竟超過成人入境旅客總人數，等於全國15%吸菸者與85%非吸菸者，平均人人每年至少攜帶1條免稅菸入境。

董氏基金會表示，這等於台灣每10包菸品中，就有1包是不用繳稅的免稅菸，顯示超量走私闖關及各種違法夾帶問題嚴重。在2009年新加坡政府就規定不可攜帶任何菸品入境，違者將處新台幣上萬元罰款，攜帶過量者甚至要面臨有期徒刑；澳洲、紐西蘭及鄰近台灣的香港及澳門都只能帶少數限量菸自用。

台大醫院家醫部醫師郭斐然表示，全球已有6萬多份研究報告證實菸品危害，而台灣卻是已開發國家中「菸稅與菸價」最便宜的國家，1條免稅菸與市價相差平均為550元，這高達1億5000萬包的機場廉價免稅菸，成為某些人士的特權。

郭斐然說，私菸更多流竄到青少年容易購得菸品的檳榔攤、夜市、傳統雜貨店、網咖，或酒店等通路，害國人戒不掉菸，讓青少年容易購得廉價進口菸，成為菸害防制的最大漏洞之一。

郭斐然強調，推動菸害防制是政府的責任！政府應杜絕免稅菸品所有可能的走私管道，保護國人且避免國庫損失，同時政府應確實監測並定期公佈免稅菸的銷售數量。

董氏基金會菸害防制中心林清麗主任說，海巡署人員日前在宜蘭查獲市值800多萬元走私菸品，但是政府官員執行總統專機任務一次就走私市價1250萬元的菸品，這是政府長久以來「袒護、縱容甚至包庇菸草公司及免稅店」的結果。

董氏基金會呼籲，蔡英文總統應負起責任，為人民健康、菸害防制、賦稅正義、國家安全，立即修訂「菸酒稅法」取消入境免稅菸品，並儘速實施「一本護照只能鎖定購買一條菸」的合法底線，才能在完成修法前，杜絕不法超量闖關及逃漏稅。

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