中國禁自由行 中市府：8/4組團赴上海辦旅遊推介會

2019-08-01 13:27

〔記者歐素美／台中報導〕中國限縮當地民眾到台灣自由行，台中市觀光旅遊局長林筱淇今天表示，中國若自8月起暫停中國客赴台自由行到明年1月，粗估中國客來台中住宿將減少約15萬人次，台中市觀光產值損失約16.83億元，市府將快速提出因應之道，以擴大城市交流、積極爭取團客、推出短期引客方案等三管齊下，全力協助台中市旅宿業者及旅遊業者，降低對台中市觀光旅遊業帶來的衝擊。

觀旅局表示，去年來台中市住宿的中國客約61萬人次，今年1到6月約32萬人次，平均每月約5萬人次中國客住宿台中，而目前赴台旅遊的中國客，團客與自由行旅客比例約各佔一半，若中國自8月起暫停中國客赴台自由行至明年1月，台中住宿估計將減少15萬人次。

觀旅局指出，依交通部觀光局2017年調查，來台的中國客每人每天消費平均約184.38美元，約新台幣5612元，每人每次來台灣約6.39天，平均停留台中市2天計算，未來半年台中市減少15萬自由行中國客住宿人次，觀光產值粗估將損失約台幣16.83億元。

林筱淇說，目前中國客自由行暫停來台，時間為期多久尚無法確定，對台中市旅宿業及旅遊業造成的衝擊不可小覷，市府將積極爭取中國團客來台中觀光旅遊，先前台中已和寧波簽署互相送客備忘錄，近期兩地將規劃推出短期引客方案，加速積極落實合作，之前市府也拜訪過福建沿海各城市，亦將持續交流並爭取更多團客在下半年到台中觀光。

此外，觀旅局將於8月4日偕同台中市旅館及旅遊公協會代表，前往上海辦理台中旅遊推介會，積極爭取當地旅行社組團到台中旅遊。

觀旅局指出，據交通部統計資料，住宿台中市旅館的外國旅客，以中國、港澳、日本、新加坡、馬來西亞、越南、北美、歐洲、韓國為主，市府除加強與國外的城市交流，並將邀請境外旅行業者及知名國外媒體赴台中踩線及採訪，同時把握機會參加大型國際旅展及推介會，整合全市觀光資源，擴大國際入境客源。

在推動國民旅遊方面，則配合中央補助政策，營造更多新興遊憩亮點，規劃增加多元深度遊程，提升各縣市民眾到台中旅遊住宿意願；並接續辦理各項節慶亮點活動及國旅業者踩線團，串連產業發展，以活絡整體經濟。

同時加強環境整備，如自行車道、步道、輔導旅宿業優化、提升服務品質，並串聯中台灣共同行銷觀光，提高中部地區各觀光景點對各縣市遊客的吸引力。

觀旅局說，今年1到5月住宿台中市旅客數約306萬人次，較去年同期增加約11萬人次，成長3.61%，下半年各項大型節慶活動接連登場，預計將吸引更多國內外旅客到台中觀光旅遊住宿消費，將可有效降低自由行陸客減少之影響。

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