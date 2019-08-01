中國禁自由行「戰略錯誤」 蔡英文：早備妥因應方案

2019-08-01 13:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於中國政府片面暫停來台自由行，蔡英文總統今日中午在總統府敞廳發表談話表示，把中國觀光客當成政治操作只會讓台灣人民反感，中方此舉是戰略上很大的錯誤，她並透露幾個月前已要求行政部門做好準備，在選舉即將到來，慎防中方政治操作限制觀光客，因此行政院及交通部在第一時間就提出包括擴大國民旅遊等因應方案。

蔡總統說，幾個月前她告訴行政部門做好準備，在整體經濟持續成長，必須注意到下半年情況，尤其選舉來臨，依照過去經驗，中國方面會限制觀光客進行政治操作，行政部門也做好萬全準備，在第一時間行政院與交通部提出規劃並在今天的行政院會進行討論，包括擴大國民旅遊方案與放寬軍公教國旅卡使用。

蔡英文並說，政府這幾年努力開發國際觀光客客源，數字並持續上升，去年達到1100萬外國觀光客人次的歷史新高，對中國觀光客的依賴則相對降低，這些有助於產業結構上更為健康，且能夠抗拒政治的操作。她強調，政府持續提出方案，目標也是要讓客源均衡，並擴大內需，增加消費力，協助觀光產業尤其中小業者讓其存續、升級、及轉型。

總統也批評中國此舉，是戰略上很大的錯誤，她在台灣各地常碰到中國來的年輕人，來台走走感受自由風氣，以及沒有網路限制及社會監控，因此顯得特別活潑，這也是中國年輕人認識台灣最好方法，也是兩岸交流最自然的方式，而中國這樣的剝奪作法，所影響的是不分藍綠縣市與黨派的業者，這種把中國觀光客當作政治操作只會讓台灣人民反感，觀光不該政治化，政治化的觀光也不會穩定的發展。

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