國安私菸案》新北市調處約談10名華航員工 移送北檢複訊

2019-08-01 11:04

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，3天內已傳訊82人訂菸名單上的80人，在押的少校吳宗憲稱是華航主動告知免稅菸品訂購且長官知情；檢調為釐清專機免稅品物流訂運相關流程及組內分工，昨以證人身分傳喚華航空品處協理于堯等曾參與專機免稅品訂購作業的10職員；今早新北市調查處再次出動約談華航職員，初訊後將陸續移送台北地檢署複訊，包括華航前資深副總羅雅美及空中商用品供應營銷處前副總邱彰信等高階主管，今可能到庭。

羅雅美、邱彰信今可能到庭

據知，因吳宗憲一行人訂購的免稅菸多達一萬餘條，打破華航歷來出貨給元首專機的紀錄，獲華航授權與特勤聯繫的空品處代組長黃川禎，跳過向免稅店調菸的模式，改向菸商下單，被貼上「VVIP」字樣的菸品，就從菸商的保稅倉庫直運華航旗下華膳空廚保稅倉庫存放；為釐清華航內部關於專機免稅品訂運及物流程序，昨才傳訊10名華航基層到庭說明，訊後均已請回。

因私菸案為國安特勤單位的長年陋習，在押的吳宗憲、張恒嘉喊冤循例行事，檢方連日來持續向國安單位調閱與案情有關的來往文件，釐清各層權責歸屬，不排除從屬於侍衛系統的警衛室旗下內衛、警情及侍從等3名上校組長開始傳訊；更上一層級的警衛少將主任林國欽、陳逸夫、少將副侍衛長柳惠千，或已調職的前中將侍衛長張捷，則將視案情進展擇期傳喚。

據悉，元首出訪的行前作業涉及維安機密，侍衛室收到外交部來文後，會從基層簽收並逐層回報，為能回溯及追蹤每件來文的辦理時效，各層經手人都會簽名或蓋職章，且簽章下方須手寫時間，標準格式為一串阿拉伯數字，紀錄民國年、月、日及24小時制時間。例如，若侍衛室於今年6月5日早上8時30分收到來文，簽章下就須註記「10806050830」等數字。

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