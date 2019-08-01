柯P組黨》蔡英文打政績牌︰經濟成長果實看得見

2019-08-01 09:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕台北市長柯文哲將組黨，衝擊藍綠明年大選，將爭取連任的蔡英文總統今在臉書則繼續強調「執政三年有成」的訴求，強調政府團隊會讓經濟成長的果實看得見。

面對柯文哲來勢洶洶，蔡陣營仍以一貫的冷回應，繼續以國民黨推出的高雄市長韓國瑜為主要對手。蔡總統今日在臉書打出「經濟牌」，強調主計處昨天公布的第二季經濟成長率，台灣（2.41％）贏過韓國（2.1％）、香港（0.6％）、新加坡（0.1％），勇奪亞洲四小龍第一名！

蔡英文強調，好成績不是偶然，因為3年來我們耐心調整台灣經濟體質，去年起更提前因應美中貿易戰衝擊，協助企業回台投資、布局全球，現在成果已經陸續展現。

蔡總統並舉台灣經濟發展成績的四大表現，包括今年第二季經濟成長率2.41％，高於預期；今年上半年亞洲四小龍對美國出口都增加，台灣成長17.4％，排名第一；轉單效應浮現，上半年「台灣製造」電腦電子及光學產品出口美國大增90％；以及台商回流投資總額逼近5000億台幣，已經超過全年度目標兩倍，確定投資大爆發。

蔡英文說，台灣經濟好成績，大家一起繼續拚！接下來她會發揮國際經貿談判的優勢經驗，繼續帶領台灣經濟向上成長！政府團隊也會跟民間攜手合作，一起把投資數字，逐步落實為新的廠房、新的產線、新的就業機會，讓經濟成長的果實看得見。

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