繼承誰？朱宥勳：「沒實力不要大小聲」才不是蔣渭水名言

2019-07-31 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲將於8/6舉行「台灣民眾黨」創黨大會，希望能繼承蔣渭水的職志，沒想到卻被作家引蔣渭水名言狠酸。

作家朱宥勳在臉書發文狠酸柯文哲，「我記得蔣渭水的名言是『同胞要團結，團結真有力』，而不是『沒實力就不要跟人家大小聲』」，暗諷柯文哲過去曾批評總統蔡英文對中國的強硬態度，與蔣渭水的精神根本不符。

其他網友看到後也批評柯文哲「完全侮辱蔣渭水」， 還有網友不爽地表示「蔣渭水先生是要被這位阿伯消費幾次」。

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