柯文哲組「台灣民眾黨」 臉書最新貼文被灌爆！

2019-07-31 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的幕僚證實，今天已赴內政部申請組黨，黨名就叫做「台灣民眾黨」。相關新聞傳出後，柯文哲臉書立刻被灌爆，有網友翻出去年傳出柯要組黨時，柯P才說「很好笑」的新聞；也有網友高喊支持，頻問「什麼時候可以入黨」？

柯文哲幕僚透露，北市府顧問蔡壁如今天親赴內政部遞件，預計8月6日成立「台灣民眾黨」，因為當天是蔣渭水和柯文哲的生日，柯文哲親自下封口令，不准對外說，沒想到內政部竟將消息外流。目前台灣民眾黨也發出會議通知，將在8月6日在台大醫院國際會議中心召開創黨大會，由「本黨創黨會員」出席。

消息一傳出，柯文哲臉書最新的PO文立刻湧入千則留言，不少網友直呼「支持柯文哲！」、「什麼時候可以入黨」、「報名入黨！」、「如何加入台灣民眾黨？」、「台灣民眾黨，英文簡稱TMD，厭倦藍綠惡鬥20年，真是TMD」。

不過也有許多網友翻出柯文哲去年被爆出要組黨時，柯文哲回應「很好笑」的新聞，質問柯文哲「請問現在哪裡好笑？」、「為什麼愛說謊？」；也有將組黨一事聯想為柯P將參與2020大選，紛紛說，「第一任想著第二任 第二任想著當總統，還有哪些是破功的呢」，「一路都是支持阿北的，您可不要辜負了台北市民，請把台北市長做好做滿」、「先好好把台北市長當完啦！下次再出來」！

更多網友留言請見柯文哲臉書

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