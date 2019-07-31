曾爆料組台灣民眾黨柯P不承認 王浩宇：這不是算計，什麼才是？

2019-07-31 21:42

〔記者李容萍／桃園報導〕台北市長柯文哲組黨消息曝光，綠黨桃園市議員王浩宇今晚在臉書上表示「我當初爆料說你（柯）要組黨，黨名就叫做台灣民眾黨，為什麼不承認？」他還說：「酸我的人很多，但我的發言是經得起考驗的。」並強調「如果這不是算計，什麼才是？」

王浩宇說，去年和柯共同的朋友接觸時，就知道柯文哲要組黨，當時爆料柯要組黨但柯不承認，結果今天下午傳出柯文哲團隊，向內政部申請成立政黨「台灣民眾黨」。也有民眾聽到柯文哲要成立台灣民眾黨，KUSO這樣是不是就簡稱「台民黨」，那不就是向郭台銘招手嗎？

王浩宇還說，前幾天，錄影後跟製作人聊天，他預測柯文哲組黨就這幾天了，唯一可以合作的就是郭台銘。剛剛他打來，問他怎麼會知道？其實，這是基本的政治判斷，政黨成立的時程、總統連署的時間，所有的時程都是可以預見的。而黃國昌早就知道柯文哲要組黨、如果沒有意外也很有可能參選總統，也因此把蔡英文往死裡打，目標很簡單，就是營造兩黨一樣爛的氛圍、開拓柯文哲的參選空間。

據維基百科資料顯示，「臺灣民眾黨」成立於台灣日治時期昭和2年（1927年）7月10日，成立地點在台中市新富町聚英樓，是台灣人在日本國成立的第一個政黨。成立大會由蔡式穀主持，最初日本國臺灣總督府多方的阻撓，林獻堂、蔣渭水等人不斷更換黨名、修改黨綱，最終在有條件允許下成立。不過維基資料記載該黨1931年2月18日解散。

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