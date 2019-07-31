柯P組黨！北市議員：可拚6席立委 時力是最大受害者

2019-07-31 21:57

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」，創黨大會選在8月6日，也就是蔣渭水與柯文哲的同一天生日，外界普遍認為，接下來要關注郭台銘會不會加入台灣民眾黨，才會確定會由誰代表參選總統。被歸類「友柯」的台北市議員高嘉瑜、徐巧芯認為，柯P組黨最大受害者是時代力量，徐巧評估，柯文哲有約20％全國支持度，雖然區域立委選戰會很拚，但加上政黨票足讓6席當選。

徐巧芯判斷，柯文哲可能思考「如果郭台銘跟我一搏、給我政黨資源」，共同列出不分區立委名單，那郭柯合將會成為原子彈，以柯穩定20％支持度，會有不分區立委影響力；畢竟以柯P個人實力比較有可能讓「柯家軍」選上議員，但立委面臨藍綠地方組織較為艱難，若柯、郭兩邊談好，對他們而言確實可以一試。

至於這代表柯文哲不選2020總統？議員們則看法不同，徐巧芯認為，這代表柯文哲要朝2024方向努力，但也稍微化解跟民進黨的緊張關係，畢竟柯P介意被批評為「落跑市長」，有了政黨才有2020，也才有2024。但高嘉瑜認為，柯文哲現在對2020是進可攻退可守，可以先和郭台銘取得合作方向，柯要不要選則是未必。

「柯文哲組黨最大受害者是時代力量！」高嘉瑜說，時代力量面臨黨內路線之爭，基層支持者跟柯文哲重疊，如果偏綠的支持者被小英抽掉挺民進黨，那時力量剩下什麼，得好好想自己政黨方向，否則面臨生死存亡挑戰。

徐巧芯則說，時力政黨票將被邊緣化，柯文哲在操盤政黨票的選戰，如果把時力當成姚文智一樣邊緣化，擠到棄保局面，可以拉到不少時力粉、淺藍支持者，畢竟對泛藍民眾來說，當年以抗日中國人自居的蔣渭水，是吸引人的政治圖騰。

高嘉瑜表示，晚間她也LINE柯文哲詢問組黨一事，柯文哲並未否認，但說法仍是要延續90年前蔣渭水的新文化運動；她說，柯文哲與蔣渭水同一天生日，對柯P來講，8月6日很有意義與紀念性。

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