提升感化少年受教權 2少輔院正式學校化

2019-07-31 19:26

〔記者吳政峰／台北報導〕收容感化教育少年的桃園少輔院與彰化少輔院因設備與體制的關係，設計上與同為收容少年的誠正中學有所差異，為了提升這些少年的受教權，法務部命矯正署研擬少輔院學校化，31日正式揭牌成立，分別改名為「誠正中學桃園分校」與「誠正中學彰化分校」。

法務部長蔡清祥請政務次長陳明堂召集相關單位密集研商，研訂「少年輔育院改制矯正學校計畫」，推動改制工作，目標包含於原少年輔育院先設立誠正中學分校、新聘教師共81名及推動技術型高中為主之學制等，將於108學年度起，配合教育部108年新課綱全面實施。

桃園分校與彰化分校31日揭牌，蔡清祥特別感謝各界對於司法收容少年不懈的努力與支持，才能使2003年未順利成立的兩間矯正學校重新推動設立事宜。改制學校後，教育內容更易與一般學校課程銜接，幫助少年轉銜復歸學校，以「技術型高中」為主之課程，辦理汽修、電機、餐飲等科別，培養孩子的社會興趣，在實習課程中取得證照，提升順利就業與復歸社會的信心與力量。

蔡清祥同時期勉新教育團隊對於誤入歧途之收容少年能有更為深入、正面的影響，幫助孩子做好復歸社會、家庭及學校的最佳準備。另外，對於身障、弱勢少年，也能運用更充足的教育及輔導資源，增加照顧密度，讓他們懷有希望、健全成長，也使社會更加安全、充滿溫暖。

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