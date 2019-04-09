少輔院將改制 非行少年將可接受12年國教

2019-04-09 23:00

〔記者吳政峰／台北報導〕非行少年一旦被法院裁處感化教育，就要到輔育院接受收容，惟這些機構本質仍屬限制人身自由，內部多注重管理而非教育，法務部為了讓這些少年也能擁有完整的受教權，研議把12年國教系統移入輔育院，預計最快下個學年度就可啟動。

目前收容感化教育少年的桃園少年輔育院及彰化少年輔育院，內雖設置領有合格教師證書的教師，但傳授的課程以「補救教學」為主，主因為這些少年的程度多跟不上同齡一般生，老師無法按照課綱進度排課、上課，只好「因材施教」，惡性循環下造成這些少年進度遠遠落後，出院後難以銜接正常課程。

此外，少輔院的主管機關法務部矯正署，但裡面的教師卻是教育部指派，薪水也是教育部編列，形成一院兩制現象，權責不明。

法務部為此多次和教育部開會，日前達成初步共識，將把這兩個輔育院改制為矯正學校，在內區分教育與矯正兩大體系，上設校長一職，經費全由法務部匡列，但教師仍由教育部支援。

學制、課程內容、教材則全部依據12年國教課綱設計，少年可享有和正常學生一樣的義務教育，權益不因收容而受影響，至於學生會不會有跟不上的問題？法務部表示，未來會視學生學習狀況調配課程時間。

法務部解釋，現行以補救教學為主，學校化後，正規上課時間將以12年國教課程為主，因矯正學校為全天收容，若學生未達到學習目標或狀況不佳，可在正規上課時間之後予以加強，也就是課後輔導，形成課綱為主補救為輔的制度。

桃少輔與彰少輔現分有250人及245人，若法務部與教育部來得及在下個學期前協調成功，將有近500名少年可望獲得正常教育；而已改制成矯正學校的明陽中學宇誠正中學則不受影響。

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