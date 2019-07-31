反批蘇貞昌不及格 韓國瑜：我開口沒有酒味

2019-07-31 11:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜愛喝酒一事，行政院蘇貞昌昨批韓國瑜講話老是江湖味，而且開口就是酒味。對此，韓國瑜今早反擊說，「我當高雄市長7個月，沒有喝醉過一次」、「我開口沒有酒氣，而蘇院長開口酸氣沖天」，並怒指「這個院長現在表現不及格的」。

蘇貞昌與韓國瑜最近經常針鋒相對，隔空嗆話，韓國瑜昨天受訪時指蘇貞昌沒有幽默感，還在市政會議時，拿出水果刀切水果，呼叫蘇貞昌「逮捕我吧」。蘇貞昌受訪時則反擊，批評韓國瑜講話老是江湖味，且開口就是酒味。

對此，韓國瑜今天受訪時，反問記者說：「你看我有酒味嗎？我開口沒有酒味」，他強調，高雄市政府幾位工作夥伴，是沒有喝醉酒的權利，警察局、消防局及高雄市長本人，就些人都不能喝醉酒。

韓國瑜說，他的個性喜歡喝酒聊天、唱歌、跳舞，跟朋友天南地北嘻嘻哈哈，「並不代表我會喝醉酒」。

韓國瑜批說，蘇貞昌院長有開口就酸氣沖天，好像行政院長現在獨眼龍只看高雄，不看別的地方，並怒指「這個院長現在表現不及格的」。

韓國瑜也說「蘇貞昌他沒有跟我生活在一起，他怎麼知道我喝醉了？」他當高雄市長7個月，沒有喝醉過一次，而且不可以喝醉，那是跟朋友之間、接待外賓基本的禮貌，應酬所需要的話很正常的，人之常情，讓外賓來很開心啊。

韓國瑜重申說：「我覺得蘇貞昌講的太嚴重了，我開口沒有酒氣，而蘇院長開口酸氣沖天」。

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