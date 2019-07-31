落跑議員炒冷飯查氣爆案 追殺陳菊反被專家打臉

2019-07-31 09:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜落跑選總統，他旗下韓家軍也有多位市議員打算跟進選立委，其中之一的國民黨高市議員陳麗娜，近日以調查高雄氣爆弊案為主軸，連續兩天召開記者會抨擊陳菊團隊，其中氣爆公共藝術更被鎖定疑似貪污圖利他人，但卻被參與調查的3位學者、4間公會打臉，前文化局長尹立反問：「藍議員自己還要不要臉？」

尹立表示，高雄氣爆案今天屆滿五年，其間中央地方都經歷政黨輪替，而相關行政及司法調查也都完成，按理可以塵埃落定。然而在韓國瑜入主高雄市政府後，配合特定幾位藍營市議員及旺中媒體集團，屢屢冷飯重炒，但似乎都雞蛋裡挑不出骨頭，市府政風處半年多來都沒有移送任何弊端。

最近這個氣爆弊端風向以「一條龍」方式，把矛頭鎖定在氣爆公共藝術上，其意在打壓刻正積極推動罷免案的前文化局長尹立，明眼人都看得出來其中的政治算計。尹立說，事實上，氣爆公共藝術的支出費用，佔整體善款運用的比例可以說是微乎其微，而且公共藝術的設置自有國家專門法令規範，要是有問題早就揭發了，不用等五年後。

且20日高雄市政府召開「氣爆藝術計劃作業諮詢會議」時，多名藍營議員與會，包含三名公共藝術的學者專家，以及「高雄市土木技師公會」、「高雄市景觀工程商業同業公會」、「高雄市建築師公會」與「中華民國電機技師公會」與會，會議記錄清楚呈現「執行上確實符合程序」、「相關費用編列都在合理範圍」。

尹立認為，陳麗娜透過旺中集團媒體硬是影射氣爆公共藝術黑幕重重，存有不能攤在陽光下的秘密，但是翻開她所謂第三方鑑價會議的結論卻完全不是她說的那回事，只在乎政治算計和選舉利益，不關懷受災居民就算了還在傷口上灑鹽，非常不可取。

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