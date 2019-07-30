張善政籲韓別講「九二共識」 林濁水：北京肯定欣然大慰

2019-07-30 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長張善政今天受訪時表示，已同意擔任國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召，他建議韓國瑜兩岸論述上捨棄過去的九二共識論述，改為「憲法一中、台灣優先」，因為對岸已經不接受一中各表。對此，前立委林濁水表示，這一放棄各表，北京肯定欣然大慰。

張善政今午接受廣播節目專訪，關於國政顧問團要給韓國瑜在兩岸政策的建議，他認為，韓國瑜都在講「九二共識，一中各表」，但對岸已經不接受「一中各表」，如果還要講「九二共識，一中各表」這兩句話，是綁不住的，加上九二共識已經被污名化了，他會建議韓改用「憲法一中，台灣優先」。

他直言，中國要的是「一中」，但不要「各表」，所以他把「一中」用憲法去講，而兩岸交流的原則是「台灣優先」，這8個字比較中立。「張善政倒也甘脆。不求九二共識，只要一中放棄各表。於是雙方自表，互相否認，回到漢賊不兩立嗎？」林濁水在臉書表示，不要誤會，張善政只是搞不清狀況而已。

林濁水指出，如果要再講究一點邏輯，那張善政就是放棄前總統馬英九的「政權互不否認，主權互不承認」，從消極的、求自保的「主權互不承認」，退化到耫極的，不在乎對方的，放棄對對方期待的「主權互相否認」。

林濁水也說，弔詭的是這一放棄各表，北京肯定欣然大慰，因為國民黨又再退回一步，更加向内戰狀態回歸」了。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法