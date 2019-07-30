韓國瑜空喊口號就能吸引韓粉？網用這個「神比喻」被推爆

2019-07-30 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前獲得國民黨全代會提名，將代表國民黨角逐2020總統大選，韓國瑜在會上喊出「一支穿雲箭，青天白日重新現」，並痛批蔡英文執政讓台灣倒退30年，韓國瑜喊各種口號卻有死忠韓粉支持，有粉專就用神比喻解釋韓國瑜是怎麼「用口號取代施政」以及韓粉的組成。

臉書粉專「事件地平線」PO出「樂高Tommy」用樂高人物做成的漫畫，漫畫中一群人在海上的船拋錨了，乘客問船長，「為何無法前進」時，船長詳盡地敘述問題，試圖找出問題並處理，沒想到乘客卻說，「完全聽不懂他在說啥」、「萬一被他騙了怎麼辦」，這時有個乘客說，「如果我當船長，我直接讓船飛起來」，結果乘客們反而吃這一套，紛紛說「這個好理解」、「這個人完全知道我們需要什麼」，更因此決定要支持他。

粉專「事件地平線」無奈表示，從國民黨初選辯論會的「塞子」到前幾日高雄市政以「發泡劑填樹洞治登革熱」，再到今天韓粉新口號「借一隻穿雲箭要百萬僑民回鄉投票」，全因新聞被當肥皂劇看，放任政治人物用口號取代施政，粉專也希望以台灣民眾高度的智慧，不要輕易用一句「我看不懂」、「我沒話說」就帶過。

粉專拋出問題，「同在台灣社會，為何不同經濟階層、不同社會背景的人們對政治意見越來越分歧？」正是因此才做出此圖，就是為了「了解韓粉的組成」。

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