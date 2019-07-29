「韓粉不是魯蛇」！ 李來希嗆：到時候看柯文哲有幾票

2019-07-29 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前表示，高雄市長韓國瑜的支持者都是「深藍、派系或Loser（魯蛇）」，韓則反批這種分類方法太過主觀。對此，自詡為「天字第一號大韓粉」的全國公務人員協會理事長李來希表示，軍公教人員大多數是韓粉，「而多數韓粉都是理性的、有水準的」。

柯文哲日前稱韓國瑜的支持者都是「深藍、派系或Loser（失敗者）」，韓接受媒體媒體專訪時反駁，指自己的支持者也有很多是中小企業老闆、社會中高階份子，並批柯把庶民都形容成Loser，這種分類方法太過主觀。但柯反酸，統計上來講就是這樣，每一個都有特殊的（族群），旁邊還是有，但百分比佔比較少。

對此，本月中從勞動部退休的李來希今（29）日在臉書直播中指出，絕大多數的韓粉都是理性的、有水準的，比如說軍公教人員大多數是韓粉，他就是天字第一號大韓粉，看他主持節目、從事街頭運動、國會遊說、各種委員會發言，會覺得他是個沒有知識的人嗎？是不理性的人嗎？「我是一個魯蛇嗎？其實韓粉不是魯蛇，是一群苦人。」

李來希聲稱，韓粉的組成都是「常民百姓」，也有很多企業家，大學教授，是「有苦往肚裏吞，有志難伸，有家歸不得的一群苦人」，才不是什麼「魯蛇」。

他不滿地說：「假設韓粉是魯蛇，我們就證明給他看，我們就是魯蛇，因為是魯蛇所以是常民，因為是常民所以是庶民，那我們就要選出庶民總統給他們看，未來倒要看看所謂台大醫學院的菁英柯文哲，到時候會有幾票。」

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