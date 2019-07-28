別再來了！被假傳供韓粉免費吃 虱目魚店家超困擾

2019-07-28 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝高雄市長韓國瑜成為國民黨總統候選人，「台南市韓國瑜之友會」今（28）日的簽名活動，現場免費招待串燒、冷泡茶、海鮮粥、黑豆花等美食。但因Line訊息寫錯活動地點，許多韓粉一早跑到「台南虱目魚世家」領免費餐點，老闆不勝其擾，發文澄清沒有參與任何政治活動，韓粉此舉「已經造成店家困擾了！」

台南韓友會今天舉行「我挺韓，我幸福」簽名造勢活動，Line上也廣傳消息，寫道「歡慶韓國瑜被提名為總統候選人」、「現場設有台南國瑜夜市攤位免費招待」，餐點包括挑大師總統串燒、杉林溪冷泡茶、虱目魚海鮮粥、茂記黑豆花。

訊息指出，活動早場9點半至11點半在「虱目魚世家總店」，並附上店家地址；下午場則是13點半至15點半在「安平茂記黑豆花總店」舉行。

臉書專頁「台南虱目魚世家」於早上9點56分發文澄清，他們沒有參加任何的政治活動，但早上一大堆韓粉直接前往店鋪，說要領免費的餐點，令店家感到「抓狂」，「沒有的事情怎麼可以這樣～過份！」並強調，「以（已）經造成店家困擾了！」

據臉書貼文編輯紀錄顯示，「安平茂記黑豆花」負責人23日公告的第一版活動訊息中，早場位置寫著「虱目魚世家總店」，但於24日更改為「東賓茶葉」。

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