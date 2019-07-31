韓切水果 嗆：來逮捕我吧 蘇： 開口就是酒味

2019-07-31

〔記者陳心瑜、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自比「水果刀」，在總統大選迎戰蔡英文總統的「洋槍砲」，行政院長蘇貞昌前天指韓「如果帶刀就要依法究辦」。韓昨天嗆蘇沒幽默感，還拿出水果刀切水果說︰「來逮捕我吧！」蘇揆得知後也反擊，他前天回應時，記者都笑成一團，大家都懂幽默，只有韓市長不懂，「講話老是江湖味，開口就是酒味」，這就不好。

韓酸蘇沒幽默感

韓國瑜日前稱自己的選舉資源，對比蔡英文的洋槍砲只是「小水果刀」，被蘇貞昌指帶刀就要依違反槍砲彈藥刀械管制條例究辦。韓國瑜昨在市政會議後聯訪前，突然當場示範用水果刀切水果，表示要請現場媒體分享，他還酸蘇連基本的幽默感都沒有，講話都酸得不得了，還當場嗆：「逮捕我吧！」

對國民黨中評委趙守博建議韓國瑜從現在起到當選總統前不喝酒，韓昨指出，他擔任市長六個月來沒醉過一次，他也要求警察、消防這兩個單位所有同仁，一年三百六十五天絕對不能喝醉。他說，應酬喝酒只是增加氣氛，某些人說他喝醉酒、戒酒等等，他完全不了解講這話的想法是什麼？

蘇反譏只有韓不懂幽默

蘇貞昌昨天下午和新北市長侯友宜共同主持三重商工地下停車場啟用典禮。對於韓國瑜被點名戒酒，蘇揆嘲諷說「破紀錄也開眼界」，高雄市民受災受苦時，市長卻神隱二十個小時，也交代不清楚去哪裡，是否是宿醉？這非常不好。

蘇隨即話鋒一轉，肯定去年市長選舉時的競爭對手侯友宜，「做一個首長就應該要專心，我今天特別來嘉獎侯市長專心市政。」對於蘇揆的肯定，侯友宜重申，身為新北市長，一切以做好市政建設優先，贏得民眾的信任才有資格談支持誰、才有意義。

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