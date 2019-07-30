華航「僅總統未買免稅品」惹惱一票人 段宜康自首憶10年前...

2019-07-30 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕華航空服處空服管理部經理劉建文今在資深媒體人周玉蔻的廣播節目上表示，此次總統專機上緊總統蔡英文沒買免稅品，引發隨行出訪的民進黨立委管碧玲、羅致政、蔡其昌與趙天麟等人不滿、公開澄清。華航稍早已道歉。綠委段宜康粉專也貼出〈華航的免稅品是毒品？〉一文發表看法。

段宜康在文中表示，「我自首：10年前不該在華航機上買了1支100美金的手錶！」質疑「這是什麼時刻，華航這幾個幹部還能上節目閒嗑牙胡扯一通？」

段宜康在文中指出，陳菊、蔡其昌、管碧玲有無購買免稅品，「不能查過再來說嗎？」直批華航主管這種態度，不但對沒買者是「污衊」，對那些只買1條菸、1瓶酒、1瓶香水者，「更讓人有苦説不出」。

段宜康在文中認為，「華航認為買他們的免稅品有罪，大家就別再買他們的東西吧」。

今天上午管碧玲發聲明強調，她沒買任何免稅品，若查到就在華航總公司發雞排無限量。羅致政也自清沒買，他要對爆料者告到底。蔡其昌另稱，包含他在內許多人員都沒買，如此說法已嚴重侮辱這些人，將委由律師提告。趙天麟則說，他只在機上買免稅品餽贈親友或自用，包括1條菸、化妝品等，完全符合規定。

華航發言人劉朝洋回應，因為是聊天節目，當時周玉蔻問了句「總統有沒有買？」劉建文就答，「大概全機只有總統沒買」，未料造成外界誤會，個人感到抱歉。

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