總統專機買免稅品踴躍 華航人員：全機就總統沒買

2019-07-30 09:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕特勤人員藉總統專機涉嫌走私大量菸品，華航居中運送、保管，引發爭議。執行過多次專機任務的華航公共關係室協理林恒杉、空服處空服管理部經理劉建文、空服處客艙經理駱婷今天接受資深媒體人周玉蔻節目訪問時透露，由於總統專機航程長達十多天，歷年機上購買免稅品的情況都很踴躍，專機上免稅品會準備比一般客機更多；華航人員也爆料，此次總統專機上就總統蔡英文1人沒有買免稅商品。

華航執行總統專機，協助特勤人員走私超過1萬條香菸，事件爆發不僅影響國安單位形象，也嚴重打擊華航內部士氣。

華航公共關係室協理林恒杉、空服處空服管理部經理劉建文、空服處客艙經理駱婷接受《周玉蔻嗆新聞》專訪時都表示，能執行總統專機對所有華航人來說都是一項榮耀，雖然走私菸事件爆發後，對公司同仁是一大打擊，但過去華航執行專機所做努力是無法抹滅的。

林恒杉表示，歷年總統專機都是對外公開的政府標案，航空公司參加競標取得標案後將歷經長達數月的籌備期。專機政府接洽窗口為外交部禮賓司，華航則由公關室接洽，以此次專機任務來說，籌備期長達2個月，各單位共召開4次會議，最後由資深副總羅雅美擔任專機任務的總指揮。

周玉蔻在節目中問及華航基層對羅雅美的印象。劉建文表示，羅雅美先前在華膳待了非常久的時間，這幾年才進到華航，因此熟悉華航體系運作；林恒杉則表示，自己和羅執行過4次專機任務，羅雅美到外站是會自己跳下去做打掃工作的。

周玉蔻也問到，此次特勤人員在機上買了這麼多菸，難道機上工作人員都沒有察覺嗎？劉建文表示，這次菸品很大量都是採預購，現場很難察覺到異常，但他也表示，總統專機因為天數長、行程緊湊，機上的工作人員及隨行媒體都會想要買點小禮物，因此專機上免稅品購買比一般客機還踴躍，華航也會事前準備多一點。

劉建文也提到，華航2018年開放App預購免稅品（除菸品以外），專機與一般旅客不同在於，專機有訂位代號不同，因此後台人員從訂購系統一看就知道是總統專機訂購的商品。

周玉蔻又接著問，是否所有專機的隨行人員都會趁機會買免稅品？劉建文表示，他印象中全機就總統蔡英文沒有買。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法