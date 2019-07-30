華航曝全機僅總統沒買免稅品 綠委怒嗆告到底！

2019-07-30 11:49

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總統專機買免稅品踴躍 華航人員：全機就總統沒買

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對國安私菸案，華航空服處空服管理部經理劉建文今接受廣播節目訪問時表示，此次總統專機上僅總統蔡英文一人沒買免稅商品。對於此說法，隨總統出訪的民進黨立委管碧玲稍早發出聲明，強調自己並未購買任何免稅品，若有人查到她有購買任何免稅品，「我就在華航總公司發雞排，無限量。」；另名民進黨立委羅致政也表示，將對爆料者提告到底。

管碧玲今在臉書發文表示，當主持人追問總統蔡英文是否有買免稅品時，劉建文說「好像全機就蔡英文沒買」，但她要鄭重告訴華航：「本人全程也都沒有預購、訂購、購買任何華航的免稅品，稍早也已去函華航要求查明。」

管碧玲強調，如果沒有人冒用她的名，那麼這位經理就是「隨意、離譜、不查證、毫無根據、傷及無辜的信口亂扯」，華航會出大問題也只是剛好而已，會有更糟的事也不意外，「誰查到我這次與總統出訪行程有買任何華航免稅品，我就在華航總公司發雞排，無限量。」

除了管碧玲發文自清，民進黨立委羅致政也表示，相關說法明顯暗示除總統外的所有人都涉入此案，「這種沒有證據的爆料，不僅模糊了我們辛苦拚外交的亮麗成果，更嚴重損害所有無端捲入者、包括我個人的名譽！」

羅致政強調，在這次出訪過程中，無論事前或機上，他都沒購買任何免稅品，更沒參加國安局的團購，不只是菸品，任何免稅品都沒買，「在此，我一定對爆料者提告到底，讓司法還給無辜者一個公道！」

立法院副院長蔡其昌稍早也回應，針對華航公司劉姓主管在電台節目上指稱「全飛機只有蔡總統沒買」，嚴重誤導全國社會各界對專機出訪人員的印象，雖然在飛機上可在規定內購買免稅商品，但包含他在內的許多隨團出訪人員都並未購買，如此說法已經嚴重侮辱這些未購買者，「我將委由律師正式對華航該發言者提出告訴，以正視聽！」

另外，民進黨立委趙天麟也發文指出，他因餽贈親友及自用，只有在機上購買免稅商品，總共是一條菸及化妝品等物品，完全符合規定，請大家放心。（11:57更新）

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