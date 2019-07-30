台教會籲拒紅媒 韓國瑜跳針嗆「憑什麼」

2019-07-30 12:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣教授協會29日舉行記者會指出，明年總統大選是防堵紅色滲透關鍵年，呼籲政府拒訂紅媒；高雄市長韓國瑜今對此議題、陸續講了7次「憑什麼」，認為台教會想看什麼媒體自己就去看，憑什麼要求政府部門不要定。

台教會表示，近年來中共對台灣壓迫與威脅日漸加劇，每逢台灣總統選舉時更變本加厲，2020大選將至，預料中國除文攻武嚇外，也會以社群媒體、網路入侵、假新聞等方式干預總統大選，政府必須審慎面對，呼籲公營機構單位勿訂閱。

韓國瑜今指出，台教會如果自己想看什麼媒體、自己就去看，有什麼資格說不要訂這個媒體、訂那個媒體，台教會憑什麼要求政府部門不要定、憑什麼，誰給他這個權利，台教會是誰啊，怎麼可以影響這樣子，如果用這個標準，韓國瑜這半年來已經被黑成什麼樣子，有講過嗎？

他嗆台教會為什麼不想一想韓國瑜的處境，每一秒鐘黑韓一次的媒體，台教會為什麼不站出來仗義執言？台教會是大小眼嗎？台教會憑什麼決定讀者知的權利?憑什麼要求政府機關退什麼媒體?憑什麼?就講這三個字憑什麼?憑什麼嘛？

韓國瑜認為，這個社會上有太多奇怪的組織，自己以為拿的正義之劍，實在是太過分了，你看看韓國瑜的處境，為什麼不出來講話，台教會幫韓國瑜講講話嘛，每一秒鐘、每一分鐘都在抹黑韓國瑜、在抹黑高雄市時，台教會到哪去了、不見了?太無聊了。

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