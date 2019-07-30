趙守博開砲 要韓國瑜戒酒

2019-07-30

王淺秋：韓上任後沒醉過 大家不用太擔心

〔記者林良昇、王榮祥／綜合報導〕國民黨全代會前天正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，但在昨日召開的中評會上，中評會主席團主席、中評委趙守博向韓國瑜開砲，要韓「不要再喊口號」，也有責任要澄清被攻擊的喝酒問題，更建議韓宣示戒酒。

高市新聞局長王淺秋回應指出，有一種冷叫「媽媽覺得你冷」，有一種醉就是「關心你的大老們擔心你會醉」。她強調，飲酒不是酗酒、更不代表醉酒，甚至佐餐酒根本是餐飲文化的一環，實在不應該被汙名化。韓上任後從沒醉過，請大家不用太擔心，相信外界關切都是出自善意，市長一定會非常注意、謹慎。

趙守博昨於中評會發言時提醒，民進黨摩拳擦掌，要讓國民黨「三輸」：輸掉總統、輸掉立院、成功罷免韓國瑜。國民黨與韓國瑜的責任就是要創造「三贏」：贏回總統、贏回立院、讓罷韓失敗。

趙守博話鋒一轉，隨即對韓國瑜開砲，他強調，黨要幫韓做好高雄市政，讓高雄市政團隊堅強起來，現在是面臨考驗的時候，「不要再喊口號」，尤其是八月份颱風馬上就要來，不能忘掉去年韓靠坑洞當選，「人家今年也可以挖你的坑！」這段期間要專心做好高雄市政。

趙守博強調，國民黨必須幫助韓國瑜，韓自己也要要求，選總統不是選市長，也不是做北農總經理，很多國家大事，外交、兩岸、經濟議題一定要認真了解，要幫助韓組織一個非常堅強、包容各界的競選團隊，不能只是小圈子，韓遲早要與蔡總統辯論，必須了解議題，如果不這樣做，就對不起黨，「喊口號是不可以的」，喊口號只能造勢。

趙促韓約束韓粉 不能把朋友打成敵人

趙守博認為，台灣選舉過程中，一言一行都會被擴大檢驗，因此韓國瑜還有沒有像農舍的議題？自己要清理清楚。韓國瑜在網路上、媒體上常被攻擊喝酒的問題，韓有責任要澄清，他建議韓宣示，一直到當選總統當完總統，絕不喝酒，「戒酒有什麼困難？」

趙守博也對在場的黨主席吳敦義喊話，強調必須肯定韓粉的忠誠與熱忱，但吳要提醒韓國瑜及韓粉，從現在開始，唯一的目標就是讓國民黨「三贏」，不能做其他親痛仇快的事，不能把朋友打成敵人，韓要好好地約束韓粉，大家團結一致。

韓曾喝酒開直播 抱怨全台灣都欠高雄

韓國瑜今年二月間曾在酒吧喝酒並開直播，抱怨行政院要求高雄提出的前瞻計畫全部必須重寫，並指「全台灣都欠高雄」，引發外界側目。

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