蘇諷韓：在林鄭月娥面前屈膝

2019-07-30

〔記者謝君臨、陳鈺馥、王榮祥、黃淑莉／綜合報導〕國民黨全代會通過提名高雄市長韓國瑜參選二○二○總統選舉，韓喊出要發出「穿雲箭」，請海內外百萬僑胞共同保衛中華民國。行政院長蘇貞昌昨諷刺，韓連高雄市政都做不好、連一隻蚊子都管不好，還提要保衛中華民國，且韓在香港特首林鄭月娥面前，畢恭畢敬到屈膝的樣子，實在令人看不下去。

蔡：大家想清楚 誰才守得住主權

高市新聞局回應指出，韓市長對任何人都是客客氣氣，無論高官貴族或販夫走卒，哪裡有所謂的卑躬屈膝，「我們只看到蘇院長的趾高氣昂不停謾罵地方政府，或者說蘇院長獨眼龍毛病又犯了，以競選總幹事的角色，為了打擊異己不惜造謠對政敵做抹黑」。

蔡英文總統昨前往雲林參訪時也強調，做總統最重要就是顧好主權，過去中國對台灣文攻武嚇，她從來沒有讓步，緊緊守住台灣主權，沒有主權就沒有民主、自由，現在香港人上街頭要求的就是民主、自由，為什麼？因為主權不在自己手上，所以二○二○年選總統，大家要想清楚哪一個人才守得住台灣的主權？請大家再給蔡英文四年。

蘇貞昌昨出席立法院副院長蔡其昌的新書發表會，他受訪時表示，民主政治最好是拿出本領，拿出真材實料，韓國瑜應專心減輕高雄的登革熱疫情，專心照顧市民，若要選舉，也要好好提出政策，不要只是喊一些口號，這都是不實際的。

蘇貞昌強調，台灣的自由度被世界肯定，是蔡總統領導國家一步一步、非常努力得來，不是像韓國瑜這樣，連高雄市政做不好，做市長不到幾個月就要選總統，還說要保護中華民國，應實際一點，拿出真材實料，實際守護高雄市，守護高雄市民的健康。

對於韓國瑜拋出保衛中華民國的主張，蘇貞昌質疑，韓怎麼可能守護中華民國，韓在中聯辦、香港時，也沒聽他說過一句「守護中華民國」，中華民國怎會被他重視，反而只看到他在香港特首面前，那種幾乎畢恭畢敬到屈膝的樣子，實在令人看不下去。

民進黨中央也質疑，韓國瑜既然代表國民黨參選總統，須向台灣人民講明他與中共政權的關係，對威權中國的立場，且保證「一支穿雲箭，青天白日重新現」不會變成「紅色軍馬來相見」。

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