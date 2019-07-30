藍營大老要韓國瑜「戒酒」 柯文哲：不要喝太多就好

2019-07-30 12:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前正式獲國民黨全代會提名，代表參選總統，不料中評會主席團主席、中評委趙守博昨天卻在中評會上開砲，要韓「不要再喊口號」，也有責任要澄清被攻擊的喝酒問題，更建議韓宣示戒酒，隨後更爆出韓國瑜最愛的是「高粱配大蒜」。

對此，台北市長柯文哲則是笑回，適度就好了，況且戒酒定義是什麼，平常我們酒也有在喝啊，不要喝太多就好了。

至於「高粱配大蒜」是否有什麼功效？柯文哲則說「我是西醫，不是中醫」，不要問他中醫的問題。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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