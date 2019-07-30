黨產會：國民黨基隆市黨部「屋佔國土」數十載

2019-07-30 12:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨積欠退休黨工全額退休金，被黨工告上法院聲請查封黨產，基隆地院本週一查封國民黨基隆市黨部與七堵區分部房舍；黨產會調查發現，基隆市黨部座落土地原為國有，國民黨早年透過「轉帳撥用」無償取得國有土地，將國產變成黨產，「屋占國土」數十載，直到2004年才將土地歸還國家，改以承租方式使用至今。

黨產會查出，國民黨基隆市黨部位於基隆市信義區義四路10號，鄰近衛福部基隆醫院，該筆1553平方公尺的基地原本是國有土地，1958年國民黨以接收轉帳原因，登記為土地所有權人，無償取得土地所有權。

「土地使用分區由機關用地變更為行政區！」黨產會表示，國民黨當時除了無償取得土地作為黨部使用外，也透過都市計畫變更，將土地使用分區「機關用地」，在1997年改為「行政區」。

當時變更理由為，「為符合機關用地及行政區之使用規定，故將不符合規定部分機關用地適當予以配合實際情形，變更為其他分區及修正為其它公共設施用地。」

黨產會說明，該理由是指，原將本地劃為機關用地不符規定，所以配合實際使用情況，變更土地使用分區成行政區。

據調查，該筆黨產在2000年政黨輪替後，因政府開始處理不當黨產，國民黨在2004年10月拋棄該筆土地所有權，被國民黨侵占逾40年的土地才回歸國有。

黨產會指出，國民黨事後繼續承租該筆國有土地至今，至於近日被基隆地院查封的基隆市黨部建物，是國民黨「轉帳撥用」無償接收國有土地後，在1968年所興建的4層樓建物。

黨產會強調，基隆市黨部被法院查封原因，主要來自2016年選舉後，國民黨自行大量解僱黨工，付不出鉅額退休金的勞資糾紛。「現在已經不是國庫能通黨庫的時代」，國民黨應用合法收入，處理自己黨工薪資糾紛。

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