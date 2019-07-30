香港調景嶺反共歲月！黨產會：救總受KMT指揮安置流亡黨員

2019-07-30 11:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港「反送中」網友今日發起「全港大塞車」不合作運動，示威者在港鐵調景嶺站阻止列車關閉車門。據了解，香港調景嶺與中華民國素有淵源，正被黨產會調查是否國民黨附隨組織的中華救助總會，過去肩負國民黨交辦政治任務，在調景嶺安置流亡至港的國民黨員及外省難民。

根據「救總二十年紀念專集」記載，「調景嶺營，是我忠貞難胞集居之地，反共精神極為堅強，是港九二百萬流亡難胞團結的中心，故夙有反共精神堡壘的稱號」。

該營現雖已被香港政府改為普通徙置區，但仍無損於難胞之反共活動。現調景嶺營區，因歷經救總同港九救委會進行各項公共建設，改善醫藥衛生，整個環境，業已面目一新。

目前營區設有救委會駐營服務處，從事管理，仍維持原有自治精神。營區內有各省同鄉會及學術、宗教團體的組織，以及文化教育的設施。

黨產會調查發現，前身為「中國大陸災胞救濟總會」的中華救助總會，在中國淪陷於共匪後，曾在香港調景嶺設立多所學校，除救總所設的調景嶺中學外，尚有附設小學的中學3所、小學7所、幼稚園7所，來此就讀的流亡學生逾5千名。

「調景嶺過去有小台灣之稱！」黨產會委員表示，在1997年調景嶺村清除拆光之前，調景嶺景觀是櫛比鱗次的小平房，及青天白日中華民國國旗海飄揚，可說是外省難民流亡離散的暫居站。

據調查，1956年救總為了救助逃港的知識分子，在香港成立「中國文化協會」文教機構，負責設立於調景嶺幾所學校的業務。在1997年香港主權移交中國以前，港府不僅清拆「海外反共堡壘」調景嶺房舍，連救總刻在山頂上的「中華民國萬歲、擁護蔣總統」大字標語都被清除。

1949年中華人民共和國成立後，逃難至英國殖民地香港的大致可分成三類：第一類為政界人士和資本家，第二類為國民黨中下級官兵，第三類為廣東華南一帶的農民。

黨產會委員表示，救總為國民黨總裁蔣介石指示成立，黨產會已在「極機密」黨史資料查到，國民黨當年交辦救總安置流亡至香港的失業黨員，相關經費是透過政府公帑補助。

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