批「一國兩制徹底失敗」 外交部：堅定支持香港爭取自由民主

2019-07-30 11:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港「反送中」運動越演越烈，中國國務院港澳辦昨（29）批「暴力觸碰一國兩制底線」，並強悍支持香港特首林鄭月娥與港警執法。外交部今天對此表示，台灣堅定支持香港爭取應有的自由民主與人權，也指出香港例子顯示「一國兩制徹底失敗」。

中國國務院港澳辦發言人楊光昨下午罕見召開記者會，首度對香港情勢發表聲明。楊光稱希望香港各界人士出面反對抵制暴力行為，稱其嚴重破壞香港繁榮穩定大局、挑戰法治、威脅到市民生命財產安全，「觸碰一國兩制的底線，絕對不能容忍」。

楊光接著並要求香港各界人士堅守香港法治，也表態中國中央政府支持林鄭月娥，支持香港警方執法、支持香港司法嚴辦滋事份子。楊光並表示，希望香港社會儘快走出政治紛爭，發展經濟，若香港一直亂下去，全社會買單，「一國兩制」方針不會變、不動搖。

外交部副發言人歐江安今天出席例會，回應媒體詢問時說，台灣堅定支持香港爭取應有的自由、民主與人權，看到香港例子，就同時看到台灣，政府呼籲，應珍惜台灣得來不易的民主、自由與多元。

歐江安也直言，從香港例子來看，「一國兩制在香港是徹底失敗、不可行的」。歐江安說，中國曾表示希望「一國兩制」能在台灣實施，但政府相信台灣人民不分黨派與朝野，對於「一國兩制」都是同聲反對。

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