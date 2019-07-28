衝中聯辦毀國徽 廚工在家被逮

2019-07-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《星島日報》廿七日報導，六至七名香港刑事警察廿六日中午前往九龍深水埗區「元州邨元雅樓」一處民宅，以侮辱國徽、非法集會、刑事毀壞等罪名，拘捕一名放假在家的廿八歲馮姓廚房工人；馮男在「七二一遊行」當晚衝撞中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦），涉嫌破壞中聯辦大門，並向中聯辦投擲雞蛋。

據報導，馮男是港警就「七二一衝撞中聯辦」案件拘捕的首名示威民眾。警方指稱，相關拘捕行動仍在繼續，警方正在翻看大量現場影片與港鐵的閉路電視畫面，加緊追緝投擲黑漆彈弄髒中國國徽的不法者，未來不排除有更多人被捕。

馮男若被依「侮辱國徽」定罪，依法將面臨三年監禁。根據香港《國旗及國徽條例》第七條，任何人公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污及踐踏等方式侮辱中國國旗或中國國徽，即屬犯罪，一經定罪，可處第五級罰款（目前是五萬港幣，約廿萬台幣）及監禁三香港六月爆發大規模反送中運動後，中聯辦廿一日首度成為抗議目標，遭到示威民眾投擲雞蛋、破壞設施、噴塗辱罵中國的字句、污損中國國徽及官署銘牌（見圖，美聯社檔案照）。事件發生當晚，中聯辦廿一日立刻透過聲明怒批示威者的相關行徑「違反基本法和香港本地法律，更嚴重挑戰『一國兩制』的底線，嚴重挑戰中央權威」。

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