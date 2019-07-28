前有警後有白衣男 港組義勇軍

2019-07-28

白衣人被拍到持鐵管戒備

〔編譯管淑平、孫宇青、記者黃良傑／綜合報導〕香港的「光復元朗」遊行，警方廿七日傍晚展開清場時，網友拍到在元朗的西邊圍村有戴頭盔、持鐵管的白衣人戒備，另有一批白衣人在一家餐廳內聚集，身邊有木棍等物品，疑似等候指令。由於港人對警察維護秩序、捍衛公義的信心跌落谷底，因此遊行期間，許多民眾乾脆自發備妥頭盔、護目鏡、急救用品等裝備，組成「香港義勇軍」，沿路保護遊行人群的安全。

警方在元朗的清場行動兵分多路，其中，西邊圍村口被形容「戰火連連」。香港○一報導，讀者提供的照片顯示，西邊圍村內有多名白衣男子留守，個個戴著頭盔；香港壹週刊指出，村內的白衣人戴上紅色布章、手持鐵管，在部署村內戒備的特警部隊「速龍小隊」行經民宅時，還「夾道歡迎」，不斷高喊「加油」。

另有網友提供照片指出，下午元朗一家餐廳有大批白衣人聚集，戴著白頭盔、護目鏡和口罩，對著鏡頭豎起大拇指，部分人手拿棍棒；香港蘋果日報指出，聚集的武裝白衣人人數逾百，包下餐廳疑似作為基地。另外網路論壇「連登」上流傳一段影片顯示，疑似村公所的場所也有數名白衣人，一旁放著一批鐵條以及寫著「防暴」字樣的盾牌。

示威者也在元朗西鐵站附近發現一輛私家轎車，載有大批木棍、鐵條，還有一把日本武士刀，以及一頂疑似解放軍軍帽。這輛車擋風玻璃遭打破，貼滿寫有「踢走黑社會」、「警黑」的紙板。

對於再度出現白衣人，代表元朗所屬新界西選區的立法會泛民主派議員朱凱迪疾呼，「白衣人戴了面罩（口罩），混戰時更肆無忌憚，警察所有防線都背對鄉村，後面就有白衣人摩拳擦掌」，呼籲示威民眾切勿入村。

為防白衣人再次施暴，香港「立場新聞」指出，遊行隊伍一旁陸續可見穿得全身黑、戴口罩、在手臂繫上紅絲帶，總共約兩百人的青年。他們是經由網路號召組成的「香港義勇軍」，不以戰鬥、而是以讓市民安全撤離為目標，誓言保障遊行市民的安全。成員之一的「牛仔」直言，廿一日民眾被打時，警察卻不見蹤影，「我們唯有組團自保，能做多少算多少」。

事實上，英國「衛報」廿六日指出，元朗無差別攻擊事件後，不少民眾在恐懼下紛紛拜師學武。許多習武學員都表示，學習防身術是出於對政府和警察已失去信心。

在台港生募集二手安全帽

另一方面，在台港生昨在高市新堀江商圈發起為港人募集二手安全帽活動，目標是五百頂，當天就募集四百頂。前高市文化局長尹立昨傍晚到場聲援，捐助二手安全帽，他表示，目前在香港想買安全帽或工程帽都不容易，台灣人民會繼續為香港人民「加油」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法