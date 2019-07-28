草木皆兵 元朗商家關門避風頭

2019-07-28

怕警民衝突 更怕黑道

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港元朗在經歷廿一日深夜的「白色恐怖」後，廿七日的「光復元朗」遊行再次令全區風聲鶴唳。綜合香港媒體報導，原先車水馬龍的元朗市街，許多商家一早即暫停營業，最遲在中午後也紛紛收工，深怕被捲入「反送中」群眾與警方、甚至具黑道背景「白衣人」之間的衝突，冷清場景宛如颱風來襲。

在警方未發出「不反對通知書」的情況下，「光復元朗」遊行變換各種名義照常舉行，但緊張氣氛也更加濃厚。在香港地鐵西鐵線元朗站旁的安樂路，廿六日即有工人在地磚上塗抹膠水，防止脫落磁磚被拾起丟擲；站外的腳踏車停放區先是被貼上告示，建議停放至其他地方，後又遭警方直接封鎖，據信是避免腳踏車被當作武器；而在遊行一早，元朗站內雖尚無警方部署，但至少有二至三名保全巡邏。

元朗市區同樣草木皆兵。雖然公車、輕型鐵路等主要交通工具上午正常行駛，但相較於平時人車如織，這天顯得異常冷清，晚間更為了因應警民衝突而做出停駛、改道等安排。與此同時，許多診所、藥房、銀行、食肆、便利商店等也都張貼公告，表明出於安全考量決定「暫停營業」或「休息一天」，甚至在玻璃上張貼膠帶以加強保護。有商家指「白色恐怖」事件令其蒙受損失，並痛批政府無能，才引發社會混亂。

超市貨架一早即被搶買一空

另一方面，鑑於情勢可能失控，元朗多家超市貨架一早即被搶買一空，尤其是新鮮蔬菜瓜果及冷凍食品；有民眾坦言，因為「害怕上街」，所以才提早出門備妥三餐食材，準備整天待在家「避難」。元朗廣場、形點商場等大型購物中心內，不少店鋪也未營業或提前打烊，並且收起垃圾桶等可能被用以攻擊的物品。即使是堅持做生意的店家，也表明一旦發生衝突就會立即關門。

此外，遭指控與黑道勾結的元朗警署，在報案室、停車場、警察宿舍外，均擺設大量俗稱「水馬」、高度兩公尺的充水式護欄，防範民眾衝擊；側門位置亦被帆布圍繞，避免民眾投擲雜物。

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