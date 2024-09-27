台中巨業客運事故頻傳 盧秀燕宣布收回台灣大道黃金路權3個月

台中市長盧秀燕在道安會報表示，要收回巨業的黃金路權三個月。（記者蘇金鳳攝）

2024/09/27 18:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天下午召開道安會報，市長盧秀燕表示，巨業公車業者頻頻肇事，管理不善造成交通環境的危害，因此從明日起，要收回業者最賺錢的台灣大道300號路權3個月，強調過去沒有用過如此強度的執法，是台灣首例有公車因為交通安全而被收回路權。

台中巨業客運公車施姓司機，22日於綠川東街左轉中山路時，未落實轉向停看行，撞上走斑馬線的東海大學兩名女學生，造成林姓學生死亡，市府提出五大措施，並展開公車大執。

請繼續往下閱讀...

市長盧秀燕今天在道安會報表示，台中市要要收回巨業交通的黃金路權。此一公車業者頻頻肇事，管理不善，造成交通環境的危害，因此要收回，這是台灣過去沒有用過如此強度的執法，非得要痛定思痛，痛下決心，才能避免遺憾再發生。

交通局長葉昭甫表示，市府祭出最嚴格懲罰，收回巨業客運目前營運最賺錢的台灣大道300號路線營運路權3個月，28日起由統聯及台中客運專責服務，不影響乘客權益；若巨業交通未改善完成或再有重大違規，將無限期收回路權，也不排除將其它黃金路線一併收回。

葉昭甫則強調，此案是台灣首例有公車因為交通安全而被收回路權，市府捍衛市民安全，絕無絲毫妥協空間，接續將無限期公車大執法，展開公車路口停讓稽查，以鐵腕保護行人，提供市民更優質、安全的交通環境。

巨業客運輾斃東海女大生。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法