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首頁　>　政治

國民黨強化歐洲政黨交流 青年團總團長任中常委引羨慕

國民黨革實院院長林寬裕（中）與捷克政黨「KDP」青年團負責人菲費翟諾娃 （Fay Frydrynova） 與海倫娜馬丁克華 （Helena Martinkova） 會面。（國民黨提供）

國民黨革實院院長林寬裕（中）與捷克政黨「KDP」青年團負責人菲費翟諾娃 （Fay Frydrynova） 與海倫娜馬丁克華 （Helena Martinkova） 會面。（國民黨提供）

2024/09/27 18:59

〔記者施曉光／台北報導〕前往捷克參加歐亞區域安全論壇的國民黨革命實踐研究院院長林寬裕今天表示，他同時拜會了不少歐洲的相關基金會與政黨，各方共同的訊息就是澄清外界誤以為他們只與特定政黨來往的誤解，更表達無意涉入台灣內部政治的一貫立場。

林寬裕指出，多位歐盟議會成員與相關國家的涉外官員都說，歐洲各國對於不同黨派的競爭或合作早就習以為場，聯合政府的觀念對他們來說更是根深蒂固，因此絕對不會也不可能涉入其他國家內部的政治運作，只要是堅持穩定、人權、民主、自由等基本的共同信念，就是共同的夥伴，更應該加強合作。

林寬裕表示，他在拜會相關政黨與NGO等基金會後，對方都表達希望加強彼此的互動與交流，特別是在青年黨員的部分，因此未來國民黨會進一步強化努力，希望增進彼此了解，一起在民主與自由的共同價值下，確保整個區域的安全與發展。

林寬裕並舉捷克政黨「KDP」為例指出，在與兩位該黨青年團負責人菲費翟諾娃 （Fay Frydrynova） 與海倫娜馬丁克華 （Helena Martinkova） 深入交換意見後，雙方迫切希望進一步加強彼此青年黨員互動，而且「KDP」對於國民黨青年團總團長與青工會總會長是當然中常委的制度表示羨慕，並希望他們的政黨也要比照。

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