國民黨基隆市黨部今被查封 主委：明年用選票挺藍

2019-07-29 14:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於基隆市義四路的中國國民黨基隆市黨部大樓，今日遭台灣基隆地方法院查封，市黨部門口被貼起查封條，基隆市黨部主委黃希賢深感痛心，並表示市黨部於1967年10月30日落成，迄今近53年；黃希賢抨擊國安單位連個香菸都管不好，呼籲選民明年總統大選支持國民黨的總統提名人、立委候選人，讓國民黨重返執政，讓人民過好日子。

黃希賢表示，今天是地方法院查封的動作，國民黨基隆市黨部的黨工與志工仍繼續在市黨部大樓服務，暫且尚未被要求搬家淨空。

黃希賢呼籲，基隆市在以前稱為藍大於綠的都市，中國國民黨也曾長期執政過，今天這個事件就是做為再一次深切檢討的開始，期望泛藍的前輩多多支持、多多支援、多多指導以度過此時此刻的困境，我們必須知道中國國民黨的處境，更需要廣大基層人民在此刻再一次的支持，再給反省改過後的中國國民黨一個機會，也請相信中國國民黨在執政、地方建設方面、力拚經濟等方面，絕對是有能力讓人民過好日子。

黃希賢說，我們看見蔡政府最近的作為，包括連促轉會竟然也是國安單位負責，國安單位連香菸都管不好，今天怎麼可以插手促轉會。何謂的正義公理？完完全全都是蒙蔽人民的眼睛，對不起人民手中神聖的選票，完全是欺騙選票的行為！期望大家認清這一點，來繼續支持中國國民黨改進的力量，讓中國國民黨在明年1月11日重新贏回執政權，讓人民過更好的生活。

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