國民黨聲請停止追徵大孝大樓7.8億 黨產會律師打臉

2019-07-23 14:30

〔記者溫于德／台北報導〕行政院黨產會認定「大孝大樓」為不當黨產，追徵國民黨7.8億元，國民黨不服，向法院聲請停止執行。台北高等行政法院上午開庭審理，國民黨律師張少騰主張，本件金錢給付處分金額過鉅，計算上有困難，若執行恐會導致難以回復損害，但遭黨產會律師林俊宏當庭否認。

黨產會5月間指出，認定國民黨悖於政黨本質及民主法治原則，取得位於北市中正區愛國東路100號、102號大樓（大孝大樓）及其座落土地，並已移轉他人，決議追徵其總價額共計7億8275萬8715元。國民黨不服，向法院聲請停止執行並提行政訴訟。

北高行今就聲請案部分開庭，張少騰表示，本件是金錢給付處分，但金額過鉅導致計算上有困難，且一旦執行會造成難以回復的損害，此外，國民黨現有財產只剩172處不動產，公告現值約20億元，若行拍賣程序，恐會引起支持民眾抗爭。

張少騰也說，國民黨另要付勞工資遣費及退休金約26億元，勞工債權優先，一旦執行，有難於回復損害的急迫性；張同時提到，黨產會先前已就458筆土地追徵8.6億元、出售舊中央黨部則追徵11億元，加上這次「大孝大樓」追徵的7.8億餘元，兩年來累計追徵達27億餘元。

但林俊宏認為，本件實際損害金額有辦法計算出來，且無任何急迫性，加上依國民黨2018年財報資料，可知尚有7億元收入，而這些收入可供黨務運作，國民黨應無運作困難情形；林也強調，勞工債權與國家債權相比，基於公益考量，應以國家債權為優先，以落實黨產條例。

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