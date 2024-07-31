防軍人欠債淪共諜 同袍儲蓄會 將法制化

立委林楚茵。（資料照）

2024/07/31 05:30

國防部︰配合「軍人及其家屬優待條例」修訂納入

〔記者陳政宇、黃靖媗、林哲遠／台北報導〕中共近年以借貸名義滲透國軍，進而竊取國軍機密資料，民進黨立委林楚茵建議加速「國軍同袍儲蓄會」法制化，盼提升國軍金融保障。國防部回應，已配合「軍人及其家屬優待條例」修訂，將「軍人儲蓄業務」法制化納入，並於今年六月函請內政部辦理，提供官兵更為完善的理財服務及財務協助。

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內政部表示，目前正就「軍人及其家屬優待條例修正草案」之法案定位、跨部會分工、輔導理財業務等內容，蒐集部會意見，並釐清相關適法性後，納入整體修法考量。

中共人員假冒地下錢莊、博弈集團，鎖定需款孔急的國軍，近日一名曾任職海軍陸戰隊的士官積欠鉅額債務，遭中共情治人員吸收，四度交付機密資料，獲利十七萬餘元，被高檢署依國安法、貪污等罪起訴。

曾多次質詢該議題的林楚茵受訪表示，許多網路廣告標榜「職業軍人貸款方案」、「職軍專屬理財顧問」等內容，讓官兵難以辨識真偽，更發生借貸後無法還款，改提供軍事機密換取報酬。二○二三年就有研究揭露，社群平台存在「裸拍」、「低利貸」和「高額徵稿」等三種情形，要求翻拍軍人證以證明身分，至今仍持續發生。

立委︰建立綠色通道 下架違法借貸貼文

林楚茵說，數發部與Meta、Google等各大網路平台，本來就有一定的默契和溝通機制，國防部應儘速與數發部建立綠色通道，下架違法貼文。

國防部長顧立雄在立院答詢時曾說明，國軍要做好保防教育，若官兵在網路遇到要求拿軍人證的情形，就要有所警覺。數發部政次闕河鳴則表示，只要主管機關有法律依據，要求通過綠色通道下架，數發部都會積極處理。

林楚茵指出，國軍同袍儲蓄會在二○○九年被監察院糾正缺乏法源依據。國防部事後僅廢除相關辦法，法制化進度遲滯不前，形同是一個「黑機關」。

林楚茵認為，儲蓄會今年第一季的存款數額高達二一五億元，若能法制化，即可進行放款業務，避免國軍人員誤入借貸滲透陷阱。因儲蓄會屬於人民團體，未來應由國防部著手研議，並提報內政部進行修法，盼能加速處理。

國防部表示，國防部持續透過多元管道宣導官兵正確理財觀念，運用「國軍輔導理財專案」，轉介官兵向金融機構合法借貸，同時理財宣教加入APP詐騙態樣，降低官兵受詐風險。

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