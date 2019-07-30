台灣想獲得國際支持？葛來儀透露能用這一招

2019-07-30 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣駐瑞典代表處近期在推特發出1篇推文，獲得美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）轉推，葛來儀更透露台灣可獲得國際支持的秘訣。

台灣駐瑞典代表處7月29日晚間9點39分，在推特發文呼籲民眾加入「stockholmpride」活動，並表示台灣將首次做為代表，參加「斯德哥爾摩驕傲遊行（Stockholm Pride Parade）」，慶祝台灣同性婚姻合法化。

據悉，「斯德哥爾摩驕傲遊行」是「歐洲驕傲節」的一部分，該活動是整個歐洲以「LGBT自豪」所舉辦的國際盛會，每年都會由不同的歐洲城市主辦，今年舉辦城市為瑞典首都斯德哥爾摩，活動時間自2019年7月29日至2019年8月3日。

葛來儀對此表示，有證據表明，加強台灣民主和治理，有助於台灣獲得國際社會的支持，有網友對此詢問，「這表明台灣當然存在，但它（瑞典遊行活動）看不出來這是獲得瑞典政府的支持。除非有進一步的證據？」，葛來儀對此回答，台灣絕對真實存在，且「參與國際社會不僅僅是藉由官方來實現」。

葛來儀推特全文

Evidence that steps to strengthen Taiwan's democracy and governance will boost support for Taiwan in the international community. https://t.co/8QxAarnACF — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） 2019年7月29日

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