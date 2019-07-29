台灣軍演離中國更近！王定宇霸氣點出中方演習目的

2019-07-29 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省、廣東省海事局接連發出「軍事活動」、「航行警告」訊息，內容顯示中方東山島演習於今（29日）上午6點開始，部分演習範圍被發現超越海峽中線；立委王定宇研判出中國軍演的真正目的，並指出台灣軍演離中國更近。

王定宇在臉書轉貼「中共解放軍軍演消息」，內容提到中國浙江省海事局昨晚（28）公布中國此次演訓地點，位於杭州舟山島正東方，與台灣防空識別區最北端只有25.9公里的距離，不過與台灣本島富貴角有435公里遠，廣東省海事局今（29）日公告「粵航警0164」航行警示，警戒位置在金門大帽山向西南55.5公里的地方，操演區與澎湖西嶼有150公里遠，卻比先前演訓都更接近台灣。

王定宇解釋，中國透過誇大、渲染年度例行演訓，就是為了達到政治性目的，諸如恫嚇台灣企圖影響選舉、抗議台美軍售升級、威嚇香港民主運動等都可能是中方動機，解放軍的一舉一動台灣國防部都早已掌握，均有即時觀察、處理，台灣民眾不用過度擔心。

王定宇提到，台灣國防部最近也在大鵬灣和東部海域進行實彈演練，前不久也在金門進行演訓，離中國更近，「差別在於我們例行演訓就是例行演訓，沒有要吹牛恫嚇或想要達成政治性目的」！

王定宇臉書全文

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