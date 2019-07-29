綠黨揭時力疑利益輸送 網友熱烈呼喚「戰神」黃國昌「揭弊」

2019-07-29 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨揭露，與經濟部具監督關係的時力立委高潞‧以用，其辦公室助理所經營的2個協會，卻雙雙同時獲得經濟部綠能補助，並質疑有違反「利益迴避法」的疑慮。網友紛紛湧入時力黨主席邱顯智的臉書，留言「請貴黨嚴以待人也要嚴以律己！期待貴黨對於此事，能夠像處理私菸案一樣定期向民眾報告調查進度，謝謝！」、更有不少網友呼喚，期待在立院勇於揭弊的「戰神」黃國昌能接手處理。

綠黨今在臉書發文質疑，高舉「新政治」大旗的時代力量，長期以最高道德標準，來要求別的政黨，那對自己的委員跟助理呢？並呼籲，時代力量應立即啟動內部調查，若確實有違法情事，請時代力量秉公處理，主動將資料移送檢調調查，莫因400萬元利益，而砸了「新政治」的招牌。

時代力量黨主席邱顯智則在臉書發表聲明文，網友紛紛湧入留言，「請貴黨嚴以待人也要嚴以律己！期待貴黨對於此事，能夠像處理私菸案一樣定期向民眾報告調查進度，謝謝！」更有不少網友呼喚，期待在立院勇於揭弊的「戰神」黃國昌接手處理，「支持讓國昌老師查辦案件以洗清時力污名」、「 我也支持該案直接轉送請國昌老師調查較為專業並詳細」、「支持國昌老師啟動黨內調查」、「國昌老師！快出來指揮辦案」、「支持國昌老師，調查到底！」、「支持黃國昌委員先召開大型記者會，彰顯時力不護短的行事風格，並直接聲請檢調偵辦，以示時力依法辦理的果斷決心，讓它黨無話可說！」

也有不少網友質疑，「（以時代力量的標準來看）沒在一天內有結果就是包庇！」、「貪汙可以說成只是『獲取補助』哦，這難道不是包庇嗎？」、「為什麼不直接講貪污？標準要一致阿」、 「為什麼不是先移送檢調而要自己內部調查？你們是不是想包庇什麼！？（咆哮）」、「以黃國昌的標準來說，貴保黃黨沒有馬上辭職就是包庇，沒有公開調查過程就是包庇，沒有在三十分鐘內處理就是包庇」。

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