李忠憲指黃國昌矛盾：批國安局敗壞又想利用來反紅媒？

2019-07-29 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕資安學者成大教授李忠憲日前（23日）在臉書發文指出，時力黨團提出的法案中對國安局的看法不一致。他更評論「對時代力量關於國安局的看法感到十分的混亂。這個政黨到底有沒有一貫的政策主張？」

李忠憲在該則貼文指出，當年時代力量的「資訊安全法草案」版本中，其中有一條是「納入通訊保障及監察紀錄之資通安全管理」，而這條的立法精神的原意在於，不信任國安單位的「濫權監聽」。

李忠憲指出，然而時代力量後來又想要利用國安局的力量來處理「紅色媒體」，而在日前（22日）又突然發現國安局有離譜的走私香菸行徑。李忠憲對此直呼，「時代力量關於國安局的看法感到十分的混亂。這個政黨到底有沒有一貫的政策主張？」

李忠憲表示，當年由時力秘書長陳惠敏和幾位「沒有資格領專家學者出席費」的教授所討論的方案，時代力量的立委沒有半個參與討論，事後沒有半個立委提出任何問題。李忠憲更質疑，時代力量黨團當年有沒有開會討論這份「自己所提出來、且附有五位立委署名的『資訊安全法』」，文末更直呼「幾個濫竽充數不能算是學者專家的人討論提出來的法案，時代力量難道就這樣把它送了出去嗎？」

根據法源法律網的資料顯示，立法院時代力量黨團今年所擬的「反境外敵對勢力併吞滲透法」草案，提案字號為「院總第1554號 委員提案第23449號」，其中第2條的內容為「本法之主管機關為國家安全局」。

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