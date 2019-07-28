遭黃國昌嗆「顏色蒙蔽良知」 學者澄清後「這樣」憤怒回擊

2019-07-28 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕黃國昌在個人粉專針對網友指稱「貴為頂大電機教授也在罵您黃景濤」的留言，回覆「顏色已經蒙蔽良知」。成大電機系教授兼資通安全研究與教學中心主任李忠憲今（28日）在臉書發文澄清，自己不曾罵過「黃景濤」三個字，更直呼被人說「因為顏色喪失理智，我已經很火了。現在說我因為顏色蒙蔽良知，是想逼我去跑超馬嗎？」該內容疑似在回應黃國昌回覆網友的留言。文末，李忠憲更標籤加註「#不然來跑步啊」，疑似在呼應網路上廣泛流傳，用來揶揄黃國昌問政風格的「不然來辯論啊！！」梗圖。

根據該則貼文 ，李忠憲強調自己「從來沒有罵過「黃景濤」三個字」、更說「說我因為顏色喪失理智，我已經很火了。」、「現在說我因為顏色蒙蔽良知，是想逼我去跑超馬嗎？」幽默表示要靠運動來抒發怒氣，該內容疑似在回應，黃國昌日前在自己的臉書粉專上回應網友的留言。

而李忠憲在文末更標籤加註「#不然來跑步啊」，疑似在呼應網路上流傳，用來揶揄黃國昌問政風格的「不然來辯論啊！！」梗圖。

留言處網友疑問，為何黃國昌會被網友冠上「黃景濤」的綽號，密西根大學政治研究所學者陳方隅也在下方留言引述網路資料，瓊瑤劇的男主角「咆哮帝」馬景濤，因「生動的表情」以及「誇張的咆哮演出」奪取了許多人的目光。而黃國昌因問政作風與馬景濤演出風格相似，故被網友謔稱「黃景濤」。

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