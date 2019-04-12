台灣政局令人憂 學者李忠憲妙喻新解柯P「這坨大便」論

2019-04-12 12:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕平時會在臉書發表時事觀點的成大教授李忠憲，今（12）日針對粉絲憂慮台灣政局，他以台北市長柯文哲名言提出妙喻新解，建議關心政治的網友們，參與遊行連署、擔任志工的具體行動來抒壓。

李忠憲引述台北市長柯文哲曾經講過一段話：「榮華富貴不過是一坨大便，花了2萬6在高級餐廳吃的東西和台大醫院地下室70塊的自助餐，拉出來東西都是一模一樣，沒有差別！」

李忠憲說，這句話有些對有些不對，拉出來的東西一模一樣是結果，就跟人終究死亡一樣，你不能不想到最後這坨大便，但也不能時時刻刻想著這坨大便。

李忠憲說，你不能不想到生與死的問題，但也不能一直想著這個問題，吃好吃的東西的時候不能想起大便，看到漂亮女生的時候不能想起屍體。思考死亡的事實和人生的終點，應該要有適合思考的時間和地點，不願意面對死亡的威脅和時時刻刻想著死亡的威脅，兩者都不是適當的反應。

李忠憲指出，明年的選舉對台灣而言，跟死亡有點類似，有非常大的可能是最後一次有意義的選舉，選完之後中國或許每年會來100萬人，不用多少年，台灣原來的這些選票會被稀釋的毫無意義，所以因應的方式，其實也跟死亡差不多。

李忠憲也提到，面對因政治所引起的壓力，首先要計算你在政治上面所花的時間，確定觸發壓力的來源，不要政治冷漠，但是也不要想像自己有多大的影響力。

他建議，針對特別的政治擔憂，把這些原本的政治時間分配到具體的積極行動上，參與遊行連署，甚至擔任志工或捐款，打電話給你選區的政治人物，告訴他們你的擔憂是什麼，轉移壓力給他們，壓力大的時候不要在臉書或社群媒體上回應想法，這樣的做法往往加深自己的壓力。

熱愛馬拉松跑步的他，也不忘文末呼籲運動，散步、游泳、騎腳踏車、打球都是最佳方法。

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